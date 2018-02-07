Анжелика Сидорова показала лучший результат сезона в мире

В минувшие выходные в Московском манеже ЦСКА прошли Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Русская зима». Легкоатлеты побили несколько рекордов турнира. Анжелика Сидорова представляла в национальной сборной Москву и Чувашию.

В секторе для прыжка с шестом наша спортсменка дважды улучшила свой результат и остановилась в итоге на отметке 4 м 86 см. Это лучший результат сезона в мире и новый рекорд турнира. Предыдущий рекорд «Русской зимы» держался с 2010 года и принадлежал Елене Исинбаевой (4,85).

9 февраля Анжелика Сидорова выступит на международном турнире во французском Абоне. В марте она принять участие в чемпионате мира в помещении в Бирмингеме (Великобритания). В конце января Анжелика Сидорова получила допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в международных стартах в нейтральном статусе. В ее активе также уже есть выполненный норматив.