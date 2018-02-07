Жительница Мариинского Посада подозревается в краже денег у покойницы

Если бы не сотрудники полиции, родственники пенсионерки, наверное, никогда бы и не узнали, куда подевались ее сбережения. Им и в голову не пришло, что деньги, накопленные бабушкой на похороны, «смыло» во время омовения усопшей.

Стражи порядка доставили в отделение местного жителя за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Ранее судимый мужчина находится под административным надзором, поэтому не обижен вниманием правоохранителей. При досмотре у задержанного была обнаружена крупная сумма денег, никак не вязавшаяся с образом его жизни.

Подробности — в ближайшем номере «СЧ»