Энергоснабжение в Чувашии восстановлено

На территории Чувашии сложилась сложная обстановка из-за неблагоприятной погоды (метель, осадки в виде снега и порывистый ветер). В одночасье около 15 тысяч человек испытали неудобство из-за отсутствия электричества.

Специалисты ремонтных бригад «Чувашэнерго» работали в круглосуточном режиме, начиная с 15:00 4 февраля до 09:00 6 февраля.

Высокая организация ремонтно-восстановительных работ, оперативная «переброска» бригад на сложные участки и высокая профессиональность энергетиков позволили избежать критической ситуации. По состоянию на 09:00 6 февраля аварийно-восстановительные работы на всей территории Чувашской Республики завершены. Об этом сообщает ГКЧС республики.

Глава Чувашии выразил благодарность всем, кто принимал участие в ликвидации аварий в области энергетики и коммунальной сфере. Особую благодарность он выразил руководству и персоналу ремонтных бригад «Чувашэнерго».