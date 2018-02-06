В Чувашии хирурги провели уникальную операцию

«Это не самая частая патология среди онкологических заболеваний. Речь идет о пограничной опухоли между доброкачественной и злокачественной. Пограничность опухоли определяет ее низкую чувствительность к лекарственному лечению», — объясняет заместитель главного врача по хирургической помощи Сергей Гамаюнов.
Операция длилась более восьми часов. По словам врача, это очень травматичная и сложная операция, которая может быть выполнена только командой хирургов, специализирующихся на данном виде лечения.
«Здесь также важна слаженная работа совместно с анестезиологами, которые смогли обеспечить грамотное анестезиологическое пособие на протяжении всего времени операции», — отмечает врач.
Впервые такие операции были внедрены в диспансере в 2017 году и на сегодняшний день проведено более 10 подобных вмешательств. «Мы начали проводить такие операции после того как к нам в диспансер неоднократно приезжали профессор Валентина Нечушкина из онкоцентра им. Н.Н. Блохина и профессор Ласло Унгар из Будапешта. Мы смогли перенять их опыт в результате этих мастер классов», — добавил Сергей Викторович.