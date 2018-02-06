В Новочебоксарске стартует юниорское первенство России по тхэквандо

Первенство России с видом на сборную

В Новочебоксарске завтра стартует юниорское первенство России по тхэквандо. На соревнования приезжают более 500 спортсменов из 70 регионов страны.

В течение недели будет разыграно 18 комплектов медалей в восьми весовых категориях у юношей и десяти — у девушек. Чувашию на первенстве России представляют четыре спортсмена. «В весовой категории до 55 кг заявлен Артем Арзуманов, до 59 кг — Роман Леонтьев, до 63 кг — Дмитрий Гаркуша и свыше 68 кг — Марина Дубова», — сообщил президент Союза тхэквандо Чувашии Евгений Мураткин. По итогам первенства будет сформирована сборная команда России.

Начало соревнований в 9.00 в спорткомплексе Новочебоксарска. Официальная церемония открытия первенства России состоится 7 февраля в 14 часов. Вход для болельщиков свободный.