Курс биткоина не выдержал психологического барьера

Популярная криптовалюта биткоин, по данным на 5 февраля, подешевела на 12%, упав ниже психологической отметки в 10 тысяч долларов — до 7,8 тысячи долларов. Об этом свидетельствует портал CoinMarketCap.

Другие популярные криптовалюты также торгуются в минусе. Так, цена на Ethereum снизилась на 10% до 1,045 доллара, Ripple потерял 15% — теперь его цена чуть больше доллара. Ранее представитель немецкого Deutsche Bank посоветовал не вкладывать средства в криптовалюты. «Мы не рекомендуем делать это. Это только для тех, кто инвестирует спекулятивно. Существует реальный риск полной потери вложенных денег», — сказал он.

25 января Минфин России, напомним, опубликовал законопроект о регулировании «цифровых финансовых активов», в документе прописаны определения криптовалюты, майнинга и токена. Согласно поправкам граждане России смогут покупать, продавать и обменивать криптовалюту только через профессиональных участников рынка ценных бумаг. Законопроект о денежных суррогатах предусматривает жесткие санкции за их использование в качестве платежного средства.