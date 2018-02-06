Чебоксарская типография выставлена на продажу

Объявлено о продаже имущества обанкротившегося ООО «Чебоксарская типография № 1». На продажу выставлены здание и полиграфическое оборудование. Начальная цена продажи имущества составляет более 84,5 млн рублей. Об этом сообщает сайт Межрегиональной электронной торговой системы.

Предприятие стало банкротом еще в сентябре 2015 года. В течение этого времени оно оставалось самым крупным в республике должником по заработной плате. На 1 декабря 2017 года долг превышал 2 млн рублей. За непредоставление в прокуратуру этих сведений конкурсный управляющий оштрафован на 2 тысячи рублей.

Фото Олега Мальцева