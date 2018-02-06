В Чувашии выросла доля продукции местных производителей

«Поход» на федеральные сети

Доля продукции местных производителей на полках федеральных торговых сетей в Чувашии в 2017 году составила 68,9% против 68% в 2016-м. Она представлена в семи группах товаров, в том числе молоко и молочная продукция, колбасы, мясо кур, яйца, овощи, хлеб и хлебобулочные изделия.

Эту тему снова подняли в Минэкономразвития республики. В течение прошлого года с федеральными ритейлерами местные товаропроизводители заключили более 25 новых договоров. Расширена география поставок продукции в другие регионы России через распределительные центры федеральных торговых сетей.

Основной проблемой были названы факты, сдерживающие расширение ассортимента товаропроизводителей. Необходимо в 2018 году повысить конкурентоспособность местной продукции, а также активизировать ее рекламу, сообщает пресс-служба ведомства.