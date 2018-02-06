«ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «В Новый год – без долгов!»

Филиалом Марий Эл и Чувашии ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» подведены итоги акции «В Новый год – без долгов!». Ценными призами будут отмечены 122 жителя Йошкар-Олы, Чебоксар и Новочебоксарска – каждый 18 участник акции.

Номера лицевых счетов-победителей были определены путем случайного выбора в ходе розыгрыша. Призерам будут вручены подарки из числа бытовой техники, электроники и хозяйственных товаров. Награждение победителей состоится в феврале 2018 года. О дате и месте проведения торжественного мероприятия, посвященного чествованию победителей, каждый из призеров будет уведомлен компанией.

Напомним, старт акции был дан в конце 2017 года. Для участия в акции физическим лицам — клиентам филиала Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс», проживающим в Йошкар-Оле, Чебоксарах и Новочебоксарске, необходимо было погасить имеющуюся задолженность за энергоресурсы и оплатить предоплату за декабрь в размере начисления за ноябрь 2017 года. В итоге, участниками конкурса в трех городах стали 2202 клиента, в том числе 1307 потребителей Чувашии и 895 Марий Эл, среди которых был проведен розыгрыш призов.

В числе победителей в Чебоксарах лицевые счета: ЧР30037499, 925758, 926307, 270164, 996003, 995815, 928817, 990640, 992269, 993127, 994498, 932233, 932944, 997510, 997753, 934835.

В Новочебоксарске выиграли лицевые счета: ЧР00021140, ЧР00028326, ЧР00029724, ЧР00003148, ЧР00006358, ЧР00022456, ЧР00026136, ЧР30048371, ЧР30048744, ЧР30049164, ЧР30049815, ЧР30050180, ЧР30050298, ЧР30050727, ЧР00002783, ЧР00010129, ЧР00012342, ЧР00013262, ЧР00014874, ЧР00015931, ЧР00022705, ЧР00027142, ЧР00029428, ЧР00033482, ЧР00036206, ЧР00037305, ЧР00042016, ЧР00044990, ЧР30037932, ЧР30038108, ЧР30038346, ЧР30038794, ЧР30039085, ЧР30039284, ЧР30039593, ЧР30039866, ЧР30040142, ЧР30040590, ЧР30040904, ЧР30041504, ЧР30041776, ЧР30042127, ЧР30042396, ЧР30042648, ЧР30043249, ЧР30043649, ЧР30044053, ЧР30044305, ЧР30044831, ЧР30045602, ЧР30046010, ЧР30046480, ЧР30047081, ЧР30047848, ЧР30048080, ЧР30051437.

В Йошкар-Оле в призерах владельцы лицевых счетов: МЭ30031967, МЭ30041254, МЭ30054957, МЭ30055393, МЭ30055566, МЭ30035262, МЭ30042785, МЭ30050070, МЭ30050548, МЭ30051274, МЭ30052694, МЭ30053427, МЭ30053978, МЭ30034328, МЭ30035106, МЭ30035930, МЭ30041217, МЭ30047558, МЭ30047981, МЭ30048361, МЭ30048939, МЭ30049392, МЭ30028408, МЭ30028897, МЭ30029632, МЭ30029822, МЭ30029903, МЭ30030045, МЭ30030214, МЭ30030372, МЭ30030609, МЭ30030881, МЭ30031847, МЭ30037940, МЭ30045847, МЭ30046416, МЭ30047021, МЭ30029654, МЭ30043660, МЭ30044008, МЭ30044354, МЭ30044941, МЭ30045473, МЭ30038316, МЭ30042875, МЭ30043280, МЭ30031471, МЭ30052048, МЭ30054350, МЭ30056064.

Отметим, акция «В Новый год – без долгов!» проводится компанией во всех регионах работы «ЭнергосбыТ Плюс». В Марий Эл и Чувашии принять участие в ней могли все физические лица-потребители коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения, получающие квитанции за указанные услуги напрямую от «Т Плюс».