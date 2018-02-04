В Чебоксарах прошла всероссийская акция «Россия в моем сердце». ФОТО

КОМАНДА ДОБРА



Сотни разноцветных ладошек – символ волонтерства во всем мире – украсили субботним полднем Красную площадь в Чебоксарах. Всероссийская патриотическая акция-митинг «Россия в моем сердце» в рамках объявленного в стране Года добровольца и волонтера в эти выходные проходит во многих городах. В столице Чувашии она собрала несколько тысяч участников.

Активисты молодежных движений, представители волонтерских центров, юные спортсмены и просто неравнодушные чебоксарцы. Для многих этот день стал ещё одним поводом сплотиться, показать свое единение со всей страной. В контексте последних событий это особенно важно. Со сцены звучали слова поддержки в адрес российских олимпийцев, которые уже отправились на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан. Сейчас она как никогда нужна нашим спортсменам. С пожелания победы российской команде началась и традиционная массовая зарядка, которую провели представители федерации фитнес-аэробики республики. В этот раз она носила название олимпийской и включала элементы, изображающие зимние виды спорта. А затем эстафету подхватили юные хоккеисты из Школьной хоккейной лиги. На главном городском катке они провели показательные выступления и учили управляться с клюшкой всех желающих.

Символично и то, что митинг совпал с празднованием в эти дни 75-летия победы в Сталинградской битве. Она стала переломным моментом не только в Великой Отечественной войне, но и в истории мировой борьбы с «коричневой чумой» — фашизмом. Выстоять и победить тогда тоже помогло небывалое единение народа.

Специально к этой дате движение «Волонтеры Победы», например, организовало квест-игру «Сталинградская битва». Она прошла накануне в школах во многих районах республики. «Дети не просто узнавали какие-то факты из истории, они учились быть патриотами, уважать наше славное прошлое», — говорит лидер движения в Чувашии Анна Симакова.

Волонтеры в этот день вообще были в центре внимания. На площадке перед Чувашским драмтеатром для представителей местных волонтерских организаций едва хватало места – с флагами, неизменной волонтерской «пятерой» парадом прошли представители региональных отделений всероссийских добровольческих объединений, волонтерские отряды вузов, техникумов, школ. «Трудно даже подсчитать, сколько у нас волонтеров. Среди них и молодые, и люди старшего возраста. Людей, готовых помочь – просто так, без какого-то умысла — очень много. На одних лишь крупных мероприятиях в Чебоксарах работало около двух тысяч», — рассказывает Юлия Егорова, руководитель волонтерского центра Чебоксар.

Четвертый год, например, в волонтерском движении участвует Владимир Сетнеров. За его плечами – десятки масштабных мероприятий по всей стране. Он участвовал в проведении Парада Победы на Красной Площади в Москве, в Военно-морском параде в Севастополе, во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, а не так давно получил благодарственное письмо от Президента страны. Однако, считает молодой человек, волонтер – это не только помощник на различных спортивных или культурных праздниках. Такие люди не оставят в беде человека и в обычной жизни. «Не раз замечал, что люди равнодушно проходят мимо лежащего где-то на улице человека. Волонтер сделает все, чтобы помочь, — считает парень. — К тому же волонтерство меняет людей. Раньше мне, например, было сложно познакомиться, стеснялся общаться, сейчас таких проблем нет. Волонтество помогает раскрыться».

Патриотический настрой акции придавали многочисленные российские и чувашские флаги. В митинге участвовали и многие известные в республике люди — председатель Госсовета Чувашии Валерий Филимонов, глава города Чебоксары Евгений Кадышев, депутаты Государственной Думы Николай Малов и Леонид Черкесов.

Собравшимся не давали замерзнуть веселые песни и горячий чай, которым угощали всех пришедших на залив. А в социальных сетях мигом набрал популярность хэштег «#россиявмоемсердце». Своими впечатлениями об участии в празднике делились простые жители России, известные артисты и политики.

Фото администрации города

Фоторепортаж автора

