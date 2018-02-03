В Чебоксарах изменена работа светофоров и добавлены новые знаки

Работа сфетофоров скорректирована в целях обеспечения безопасности дорожного движения и для увеличения пропускной способности перекрестка улиц Ярославская и Тукташа. На этом светофорном объекте добавлено 7 секунд для разъезда транспортных потоков по улице Ярославская.

Кроме того, на улице П. Валькевича установлены дорожные знаки 5.15.7 «Направление движения по полосам».

На участке дороги по ул. К. Маркса вблизи д. №38 установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.4 «Зона действия».

На перекрестке улиц Композиторов Воробьевых и К. Маркса изменен режим работы светофора. Для транспорта, идущего со стороны улицы Калинина, добавлено 10 секунд для совершения левого поворота. О новшествах сообщает управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города.