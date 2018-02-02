В этих автобусах билета не спросят

Десять лет в школе — и на «пенсию»

Еще накануне нового года общеобразовательные учреждения республики облетела весть о грядущем обновлении школьного автопарка. 27 машин поступило в республику на смену старым ПАЗам и «Газелям» за счет федерального бюджета, еще 8 закуплено на средства регионального бюджета. А вчера возле Дворца культуры Чувашского госуниверситета в Чебоксарах директорам школ торжественно вручили ключи от новых автобусов.

Напомним, по закону с 1 января этого года «старичков», послуживших школам 10 и более лет, обязаны отправлять на заслуженный отдых. Как сообщил временно исполняющий обязанности министра образования и молодежной политики Чувашии Сергей Кудряшов, списанные машины идут на торги. Транспорт может использовать и муниципалитет, но только не в целях перевозки учащихся.

«На балансе нашей школы сейчас «Газель», два «пазика», один из которых 2008 года выпуска, и поступившая на его замену «Газель-некст», — рассказал директор Ядринской школы № 2 Владимир Плеханов. — Ежедневно мы возим на занятия около 90 детей из 14 деревень. К тому же у нас есть структурное подразделение, Большесундырская начальная школа-детский сад, младших школьников мы как раз собираемся перевозить на новом микроавтобусе, рассчитанном на 22 места. Самый дальний маршрут — 24 км от школы, чтобы успеть к началу занятий, водители выезжают в 6.30 утра. Так что нагрузка у транспорта солидная».

Кстати, автобус уже опробовал водитель с 25–летним стажем Николай Степанов. Оценив комфортабельность новенького авто, оборудованного, как и полагается, системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и тахографом, специальными местами для детских ранцев и сумок, ко всему остальному подошел критически. Отметил, что сиденья маловаты, предназначены только для небольших ростом школьников, ремни более сложной конструкции — придется детей специально обучать, как ими пользоваться. Впрочем, все сделано в целях безопасности детей. По мнению Николая, вот уже 15 лет занимающегося перевозкой школьников, быть водителем школьного автобуса дело ответственное, на авось тут не прокатит. «Мои дети тоже учатся в школе, и хотя мы живем недалеко, все же я понимаю, как переживают родители за своих детей, отправляя их в дальнюю дорогу», — добавил ядринец.

12 тыс. детей из 1135 населенных пунктов ежедневно подвозят на?занятия школьные автобусы. Всего в школьном автопарке — 341 автобус

Рады новому «Форду Транзит» и в Новоатайской школе Красночетайского района, куда привозят на учебу 110 детей из 18 деревень. Правда, списанный автобус был рассчитан на 22 ребенка, а на замену пришел 15-местный. Придется организовывать дополнительные рейсы.

Микроавтобус «ГАЗ» на 22 места получила также Цивильская школа-интернат № 1 для детей с ограниченными возможностями здоровья. «Сразу после вручения ключей мы со старшеклассниками едем на интерактивный урок в Чувашский национальный музей, потом на экскурсию в музей «Бичурин и современность», — поделилась планами директор Инна Терентьева. — Нам автобус необходим, мы часто ездим на выставки, концерты, соревнования, такие поездки помогают детям социализироваться в обществе».

Самый большой автобус ВОЛГАБАС вместимостью 42 человека и стоимостью около 6 млн рублей получил Чувашский кадетский корпус имени А.В. Кочетова. Именно с него прибывший на торжественное вручение ключей Глава республики начал осмотр нового школьного транспорта.

О безопасности детей, большой ответственности водителей за их перевозку напомнил собравшимся Михаил Игнатьев. Он отметил, что благодаря федеральной программе, которая реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина, школьный автопарк регулярно обновляется, большие средства на закупку автобусов выделяются также из республиканского бюджета. Так, в этом году республикой предусмотрено 16 млн рублей на приобретение 9 школьных автобусов. В целом же, чтобы заменить машины уже 2009 года выпуска, необходимо будет закупить 31 автобус.

Фото Олега Мальцева

«Тепло, удобно, есть места для ранцев», — оценили сельские школьники новые автобусы. «Главное, чтоб было безопасно», — добавили педагоги.

КСТАТИ

Хочется надеяться, что регулярное обновление школьного автопарка, повышенные требования к эксплуатации школьного «спецтранспорта», безопасности перевозок детей помогут избежать ДТП с участием школьных автобусов, которых в последнее время стало многовато.

К слову, прокуратура республики запланировала провести проверки на предмет исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности при осуществлении организованных перевозок детей автомобильным транспортом. Напомним, в ноябре прошлого года ДТП с участием школьного автобуса произошло в Чебоксарах, в декабре — в Алатырском районе. Еще два случая зарегистрировано уже в новом году. 12 января — на автодороге «Цивильск — Ульяновск». А 24 января школьный автобус столкнулся с грузопассажирским транспортным средством в Красноармейском районе. Высадив двоих школьников около населенного пункта, водитель микроавтобуса «Пежо» при развороте не уступил дорогу «Фиату», из-за чего произошло столкновение. В салоне в момент ДТП находились 6 школьников и сопровождающий их педагог. К счастью, никто из них не пострадал.