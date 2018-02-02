У них еще есть шанс попасть на Олимпиаду

Вчера Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Он аннулировал их пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил и восстановил их результаты, показанные в Сочи-2014.

Благодаря решению CAS, спортсменам вернут 9 наград игр: 2 золотые, 6 серебряных и 1 бронзовую. Таким образом, Россия вернула себе первое общекомандное место Сочи-2014, сместив на второе место Норвегию.

В число оправданных вошли лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Никита Крюков, конькобежцы Ольга Фаткулина, Иван Скобрев и другие (полный список спортсменов на сайте «СЧ»).

«Этот вердикт CAS дает нашим спортсменам право в срочном порядке обратиться в гражданскую панель ad hoc, которая уже начала работать в Южной Корее, — заявил ИА ТАСС спортивный юрист Михаил Прокопец. — Если эти спортсмены выполнили все требования для квалификации на Игры, то имеют право требовать допуск на Олимпиаду-2018. У них большие шансы быть допущенными. В течение нескольких дней наши ребята должны как можно скорее обратиться туда и отстаивать свои права».

Директор республиканской СШОР № 2 Николай Николаев не столь оптимистичен. «Я очень рад за наших чемпионов, — говорит он. — Здорово, что справедливость восторжествовала. Но слишком поздно суд удовлетворил их апелляции, боюсь, они просто не успеют подать заявку на участие в Олимпийских играх–2018».

Олимпийский комитет нашей страны ждал решения CAS, чтобы в случае положительного исхода дополнить заявку.

Конечная дата формирования окончательного списка сборной России — 5 февраля.

Фото mpogazprom.ru

«Я самый счастливый человек», — заявил Александр Легков, узнав о решении CAS.