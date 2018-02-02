Закрыто допинговое дело в отношении легкоатлетки из Чувашии

Стало известно, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) закрыло дело о возможном нарушении легкоатлеткой Ириной Юмановой антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба юридической компании «Клевер Консалт», которая представляла интересы спортсменки.

Дело было открыто на основании показателей ее гематологического профиля за 2012 и 2014 годы. Представители спортсменки предоставили экспертам материалы, объясняющие колебания показателей в её паспорте крови, которые носили естественный характер, после чего дело было закрыто.

Ирина Юманова является победительницей Кубка мира (2012), серебряным призёром Универсиады-2013 в спортивной ходьбе на 20 км. В апреле 2016 года она приняла решение сменить спортивную специализацию и начать выступать в марафонских и полумарафонских забегах. В том же году спортсменка стала призёром Сибирского марафона, который проводится при поддержке правительства Омской области и входит в список 50 лучших марафонов мира по версии Ассоциации международных марафонов и пробегов. В 2017 году Ирина Юманова стала бронзовым призёром Казанского марафона и пополнила свою медальную копилку «золотом» престижного Сибирского марафона.