Спортивный арбитражный суд оправдал 28 российских олимпийцев

В четверг 1 февраля Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Он аннулировал их пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил и восстановил их результаты, показанные в Сочи-2014.

В число оправданных вошли:

бобслеисты Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева и Людмила Удобкина, скелетонисты Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова

лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева

конькобежки Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Иван Скобрев и Артём Кузнецов, саночники Татьяна Иванова, Альберт Демченко

хоккеистки Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина и Екатерина Смоленцева.

«Этот вердикт CAS дает нашим спортсменам право в срочном порядке обратиться в гражданскую панель ad hoc (вынесенная панель CAS — прим. ТАСС), которая уже начала работать в Южной Корее, — заявил ИА ТАСС спортивный юрист Михаил Прокопец. — Если эти оправданные спортсмены выполнили все требования для квалификации на Игры, то имеют право требовать допуска на Олимпиаду-2018. У них большие шансы быть допущенными. Эта панель принимает решения быстро, в течение нескольких дней, наши ребята должны как можно скорее обратиться туда и отстаивать свои права».

Между тем, 11 спортсменов были признаны виновными. Суд посчитал достаточными доказательства их вины.