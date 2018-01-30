Чувашский Мальчик-с-пальчик на московской Масленице

Республиканские театры выступят на столичных гуляньях

С 9 по 18 февраля в Москве пройдет фестиваль «Московская Масленица», для зрителей которого подготовлена и отдельная театральная программа, фестиваль уличного театра «Золотая Маска в городе». Для участия в ней среди прочих приглашены Чувашский театр юного зрителя имени Михаила Сеспеля и Чувашский театр кукол.

В 2018 году все уличные мероприятия «Московской Масленицы» объединит тема театра! Поэтому театр выйдет за пределы привычного пространства, а театральными площадками станут улицы, кафе, торговые центры и даже офисы. Из республик для участия в проекте приглашены Чувашия, Марий Эл и Саха (Якутия).

Коллектив Чувашского ТЮЗа имени Михаила Сеспеля выступит со спектаклем «Пюрнеске и его друзья» Михаила Юхмы, историей о веселом и жизнерадостном Мальчике-с-пальчике. Спектакль будет сыгран рядом с метро «Профсоюзная», в Камергерском переулке и на площади Революции.

Свои спектакли в эти же дни в рамках проекта представит и Чувашский государственный театр кукол.

«Московская Масленица – 2018» развернется более чем на 40 площадках по всей Москве. Гостей ждет насыщенная программа с шумными народными гуляньями, конкурсами, играми, ярмарочными рядами и концертами. Национальные театры украсят этот праздник спектаклями со своим национальным колоритом.