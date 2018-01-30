Правила для пенсии

Как они изменились в этом году?

О том, какие изменения нас ждут в пенсионной и социальной сферах, «СЧ» уже сообщала и в конце прошлого года, и в первых выпусках нынешнего. А недавно Пенсионный фонд по Чувашии подкрепил многие известные факты цифрами.

В нашей республике с начала января, на месяц раньше, чем в прежние годы, прибавку к пенсии (к страховой ее части) стали получать более 276 тысяч неработающих пенсионеров. С учетом этого повышения до конца текущего года на выплату потребуется дополнительно 1,5 миллиарда рублей.

Работающим пенсионерам прибавка не выплачивается, но пенсию, как положено, им пересчитали. Каждый может в этом удостовериться, заглянув в «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда России или в мобильном приложении ПФР. Для этого сначала надо зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг и один раз подтвердить учетную запись в Пенсионном фонде или МФЦ, придя туда с паспортом и СНИЛСом. При затруднениях можно обратиться к специалистам Пенсионного фонда, они откроют доступ в личный кабинет. Хотя прибавка работающим пенсионерам пока только виртуальная, но если пенсионер уволится с работы, проиндексированную страховую пенсию он начнет получать со следующего месяца. Эта норма вступила в силу с января нынешнего года.

Более 60 миллиардов рублей составит с учетом всех нововведений общий объем расходов Пенсионного фонда на пенсии и социальные выплаты в Чувашии в наступившем году

Перерасчет пенсии уволившимся пенсионерам производится автоматически по отчетности, поступающей в Пенсионный фонд от работодателя. На ее обработку и подготовку выплатных документов требуется определенное время, так что пенсионер получит пенсию в повышенном размере не сразу, а на четвертый месяц после увольнения, причем с доплатой сумм индексации за три месяца.

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Пример № 1

Пенсионер уволился в январе, при этом его пенсия составляла 11500 рублей, а в личном кабинете значилась сумма 12060 рублей. Такую пенсию он начнет получать с мая, причем за февраль, март и апрель ему доплатят по 560 рублей (12060 — 11500).

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Малообеспеченным неработающим пенсионерам с января увеличена федеральная социальная доплата до уровня регионального прожиточного минимума пенсионера, установленного в Чувашии на этот год в размере 7953 рублей. Доплату назначают, если доход неработающего пенсионера (пенсия и другие ежемесячные выплаты, включая компенсации за жилищно-коммунальные услуги и телефон) ниже указанной суммы. Размер доплаты определяется как разница между прожиточным минимумом и доходом пенсионера.

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Пример № 2

Доход неработающего гражданина состоит из пенсии по инвалидности в размере 5500 рублей и компенсации за ЖКХ — 137 рублей. Итого 5622 рубля. Значит, ему положена социальная доплата в сумме 2316 рублей (7953 — 5637).

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С января федеральная социальная доплата в Чувашской Республике установлена 32 тысячам пенсионеров, средний размер доплаты составил 1965 рублей.

Тем же, кто скоро собирается на заслуженный отдых, не следует забывать о переходном периоде, действующем в России уже несколько лет и предполагающем ежегодное увеличение рабочего стажа на 1 год и пенсионных баллов — на 2,4. Таким образом, претенденту на страховую пенсию в 2018 году необходимо иметь не менее 9 лет стажа и 13,8 пенсионного балла. Если их не хватает, то страховая пенсия может быть назначена позднее, либо будет назначена социальная пенсия (женщинам — с 60 лет, мужчинам — с 65 лет). Средний размер социальной пенсии в Чувашии 7689 рублей. (Если она окажется в реальности ниже прожиточного минимума, то пенсионеру положена доплата как малообеспеченному.)

Напомним, страховую пенсию по старости можно увеличить самостоятельно, зарабатывая премиальные коэффициенты. Они назначаются, если гражданин на том или ином этапе пенсионного возраста временно отказался от получения пенсии на срок от 1 календарного года до 10 лет или же в срок не обратился за назначением. За каждый год премиальные коэффициенты для страховой пенсии и фиксированной выплаты в ее составе увеличиваются. Так, за 5 лет фиксированная выплата вырастет на 36%, а страховая пенсия — на 45%, а за 10 лет фиксированная выплата увеличится в 2,11 раза, страховая пенсия — в 2,32 раза. В Чувашии в прошлом году премиальные коэффициенты применены при назначении 178 страховых пенсий.

Продолжается повышение пенсионного возраста для назначения страховой пенсии по старости, в том числе досрочно, государственным (муниципальным) служащим. Для женщин он с нынешнего года составляет 56 лет, для мужчин — 61 год. Вплоть до 2026 года предусмотрено поэтапное увеличение пенсионного возраста этой категории граждан ежегодно на 6 месяцев.

А теперь о грядущих повышениях в денежном эквиваленте. С 1 февраля на 2,5% будут проиндексированы размеры ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники. С 1 апреля ожидается повышение на 4,1% пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальных пенсий. С 1 августа работающим пенсионерам предполагается пересчитать страховые пенсии по страховым взносам за 2017 год, учтенным до 3 пенсионных баллов, то есть с зарплаты до 25 тысяч рублей.

Иных выплат пенсионерам не предусмотрено, подчеркнули в Пенсионном фонде, тем самым опровергнув слухи о неких «добавках» чуть ли не в 10 тысяч рублей, по аналогии с единовременной выплатой в размере 5 тысяч рублей всем пенсионерам в начале прошлого года. Та выплата была разовой, поскольку индексация пенсий оказалась ниже инфляции, а в январе 2018 года страховые пенсии уже проиндексированы выше, чем инфляция за 2017 год, пояснили в Пенсионном фонде.

С 1 января появился новый вид социальной пенсии — детям, родители которых неизвестны. Это подкинутые или найденные малыши. Социальную пенсию таким детям определят в том же размере, что и круглым сиротам. Сегодня ее размер составляет 10068 рублей, ежегодно он будет индексироваться с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в России. В Чувашии пока установлено 12 детей, имеющих право на данную пенсию.

Фото Олега Мальцева из архива редакции

Малообеспеченные пенсионеры уже получают социальную доплату, увеличивающую пенсию до прожиточного минимума в 7953 рубля.