Автоматический подсчет и протоколы с QR-кодами

Механизм голосования меняется, подведение итогов становится все прозрачнее

На пресс-конференцию в Центризбиркоме Чувашии, посвященную предстоящим выборам, собралось как никогда много журналистов — около двадцати человек из районов и городов. Оно и понятно — тема актуальная. Тем более что в этот раз нас ждет немало нововведений.

Как сообщил председатель Чувашской ЦИК Александр Цветков, до 31 января будет определен перечень всех избирательных участков: 1162 стационарные участковые избирательные комиссии и 15 — в местах временного пребывания (изоляторы, медицинские стационары).

Видеонаблюдение сохранится, но камерами на этот раз оборудуют только 349 самых крупных участков с численностью избирателей больше тысячи человек. За происходящим можно будет наблюдать через Интернет. И здесь начинаются нововведения: трансляцию наладят также из территориальных избирательных комиссий, из помещений, где будут приниматься протоколы от комиссий участковых.

Еще одно новшество — все протоколы УИК теперь должны распечатываться на принтере и содержать специальный QR-код. Таким образом исключается их подделка, не будет и «технических» ошибок в оформлении протоколов. Оргтехникой (компьютерами и принтерами) обеспечат все участковые избирательные комиссии.

Самые крупные избирательные участки, в Чебоксарах, оснастят КОИБами (комплексами обработки избирательных бюллетеней). Причем это будет новая техника, 2017 года выпуска, заметил Цветков, особо подчеркнув, что запрограммировать КОИБы невозможно, в них заложен лишь простой алгоритм подсчета голосов.

Один из основных слоганов предстоящих президентских выборов: «Голосовать легко!». С новым механизмом волеизъявления отдать свой голос действительно становится проще. Теперь каждый может выбрать себе именно тот участок, на котором он окажется в день выборов. Но, предостерег председатель Чувашской ЦИК, сделать это можно лишь однажды. Потом, при желании, можно только вернуться к варианту голосования по месту регистрации.

Написать заявление о выборе участка можно будет с 31 января. Как очень доступно разъяснил Цветков, «если человек зарегистрирован в Чебоксарах, сегодня находится в Москве, а голосовать собирается во Владивостоке, он может в Москве 31 января прийти в любую территориальную комиссию, в любой МФЦ и написать заявление». Кстати, сделать это можно также через Интернет, на сайте госуслуг. А с 25 февраля такая возможность появится и в участковых избирательных комиссиях.

Нововведения в президентских выборах журналистов весьма заинтересовали — Цветкова буквально забросали уточняющими вопросами. Спрашивали даже, будет ли голосовать духовенство (ответ — они такие же граждане) и ограничено ли общее число наблюдателей на каждом участке (нет). Председатель чувашского Центризбиркома терпеливо отвечал на все вопросы и, в свою очередь, предостерег акул пера — СМИ вольны сами определять редакционную политику, но они обязаны быть максимально объективны и не должны говорить в своих материалах только об одном кандидате.