Сбор подписей подходит к концу

А ряды претендентов редеют

Новости о ходе президентской избирательной кампании в последнее время поступают все чаще. Вот и на днях Центризбирком России сообщил, что 22 января свою кандидатуру с выборов снял Роман Худяков, выдвинутый партией «ЧЕСТНО». В этот же день ЦИК РФ провел заседание, по итогам которого зафиксировал, что в сборе подписей участвуют 12 выдвиженцев от политических партий. Но уже через два дня на очередном заседании было удовлетворено заявление о выходе из президентской гонки и Антона Бакова («Монархическая партия»), который вдруг вспомнил, что имеет гражданство Гамбии.

Кроме «партийных» претендентов сбор подписей разрешен самовыдвиженцам Владимиру Михайлову и Владимиру Путину. Между тем Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) уже зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты без предоставления подписей — как выдвиженцы парламентских партий. Регистрация (или отказ) остальных кандидатов состоится после того, как ЦИК рассмотрит представленные ими подписи граждан в поддержку выдвижения. Последний срок представления этих подписей — 31 января. Таким образом, на сегодня в президентской избирательной кампании участвуют пятнадцать претендентов.

Предвыборные штабы Ксении Собчак («Гражданская инициатива»), Григория Явлинского («Яблоко») и Бориса Титова (партия Роста) объявили, что уже собрали необходимое количество подписей (более 100 тысяч). Однако в некоторых регионах сбор подписей в их поддержку продолжается.

В понедельник, 22 января, об окончании сбора подписей объявил штаб самовыдвиженца Владимира Путина. Всего в России их собрано свыше 1 млн 600 тысяч (хотя требуется 300 тысяч). При этом речь идет только об идеально выверенных с юридической точки зрения подписях. Реальная цифра гораздо выше как в целом по стране, так и в Чувашии.

Кстати, как сообщают в Общественном штабе поддержки Владимира Путина в Чувашии, в процессе сбора активно участвовали многие общественные организации, региональные отделения ОНФ и двух парламентских политических партий — «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Эти две партии впервые отбросили политические разногласия, чтобы поддержать единого кандидата.

По словам Владимира Иванова, сопредседателя Общественного штаба поддержки Владимира Путина, желание поддержать кандидатуру действующего Президента изъявил почти каждый второй житель республики, обладающий избирательным правом. Так что подписей могло быть собрано еще больше. Владимир Николаевич сообщил, что в помещении штаба (ул. Калинина, 80В) начала работу общественная приемная кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

Кроме того, ЦИК России зарегистрировал дополнительные списки доверенных лиц кандидатов. Доверенным лицом Владимира Путина стала третий сопредседатель общественного штаба в его поддержку Барсукова Елена Владимировна — председатель совета общественной организации «Медицинская ассоциация Чувашской Республики». Таким образом, все три сопредседателя теперь являются доверенными лицами кандидата Путина. Это дает им право, например, участвовать в теледебатах на региональном телевидении и других мероприятиях выборного характера от имени своего кандидата.

Андрей Семенов

Фото fnkaa.ru

Ждать окончательных итогов сбора подписей осталось недолго. А после этого мы будем знакомиться с программами оставшихся в гонке кандидатов.