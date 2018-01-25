Утвержден проект закона «О производстве органической сельскохозяйственной продукции»

Натуральное — значит здоровое

В Правительстве России утвержден проект федерального закона «О производстве органической сельскохозяйственной продукции», разработанный Минсельхозом России. В ближайшее время документ будет рассмотрен в Госдуме РФ.

Как известно, мировой рынок органической продукции в последние годы переживает бурный рост, что делает это направление сельского хозяйства одним из самых перспективных. В Послании Главы Чувашии Михаила Игнатьева Госсовету республики ставится задача выхода на рынки с новыми продуктами под брендом «Здоровое питание». В республике действует несколько магазинов «Органика».

Принятие закона создаст четкие правовые механизмы для развития этого сегмента аграрной отрасли. В законопроекте вводятся основные понятия, определяется, какая продукция имеет право называться органической, а также принципы ее производства, полномочия органов власти и местного самоуправления.