В Шихазанах прошла акция «Молочный рай»

В «Молочном раю» продавать выгодней

Акция под таким названием прошла в селе Шихазаны Канашского района. Ее цель — создать условия хозяевам личных подворий для выгодной реализации молока.

Этой зимой закупочные цены на него существенно снизились по сравнению с прошлогодним сезоном. Сборщики сырья дают подчас не больше 13 рублей за литр. Вот районная администрация во главе с Владимиром Степановым и задумала составить конкуренцию административным, так сказать, способом, организовав праздник «Молочный рай». «Пилотом» стало самое большое село Шихазаны. Хозяева подворий привезли на базар молоко и молочную продукцию сами, минуя посредников. Продукцию на месте проверяли на качество ветеринарные специалисты, выдавали соответствующую справку, действующую в течение месяца. Торговля шла под звуки музыки и выступления самодеятельных артистов.

Глава администрации района самолично проинспектировал результаты акции. В течение часа было реализовано 45 литров коровьего молока, 6 литров козьего, 23 кг творога, 6 кг деревенского масла. В течение всего дня было распродано все привезенное молоко. Как сообщил корреспонденту «СЧ» глава Шихазанского поселения Владимир Руссков, средняя цена реализации молока составила не менее 30 рублей за литр — это в два с лишним раза больше, чем у закупщиков, и в два раза меньше, чем в торговых сетях. Таким акциям в районе решено дать «зеленую улицу», сообщили в администрации муниципалитета.

МЕЖДУ ТЕМ

С 16 июля 2018 года вступают в силу изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», предложенные Минсельхозом России. Устанавливаются требования к обязательному размещению на потребительской упаковке информации о наличии в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира растительных масел. Это ограничит недобросовестную конкуренцию и будет стимулировать работу честных производителей, которые делают молочную продукцию из молока, а не из заменителей.