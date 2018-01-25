В Цивильске открылась выставка необычных кукол

Отчего у куклы нет лица?

ЦИВИЛЬСК. Куклы-перевертыши, игрушки из мочала, барышни-грелки на чайники — какой ребенок не придет в восторг от интересных игрушек, заставляющих думать и фантазировать.

Познакомиться с реальными, а не виртуальными игрушками на передвижную выставку Чувашского национального музея «В каждой избушке свои игрушки» приглашают сотрудники Цивильского историко-краеведческого музея.

«Кукла считается одним из самых загадочных символов России. Это не просто детская игрушка, это неотъемлемый атрибут древних обрядов. Считалось, что куклы, сделанные своими руками из подручных материалов, обладают магическими свойствами. Наши предки верили, что куклы способны отгонять злых духов и приносить счастье в дом…» — увлекательно начинает свою экскурсию заведующая музеем Елена Федорова.

По ее словам, дети приходили в неописуемый восторг от простых кукол-перевертышей: на первый взгляд, кукла как кукла, но если ее перевернуть вверх ногами, в ее руках уже ребенок — в старину такие игрушки дарили невестам. Очень часто ребята спрашивают, а почему у старинных кукол не было лица? Оказывается, некоторые люди опасались: если игрушка обретет лицо, значит, и душу, а кто знает, хороший или плохой поселится в нее дух?

Сотрудники музея планируют отправиться с самыми интересными экспонатами по детским садам. Кстати, это один из немногих музеев, который не только ждет посетителей, но и активно ходит в гости сам. То о профессиях малышам рассказывает, то о важнейших изобретениях. И главное, что детей особенно привлекает: все можно потрогать и даже примерить.

Фото cap.ru

Передвижная выставка кукол Чувашского национального музея будет действовать в Цивильске до середины февраля, а потом отправится в Вурнарский район.