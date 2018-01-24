Данил Салимбаев: В Вольфсбурге зрители сидели даже на ступеньках

Нынешний сезон у балетной труппы Чувашского театра оперы и балета выдался весьма насыщенным. Художественный руководитель труппы Данил Салимбаев даже называет его своеобразным «экшном». Поскольку сначала в невероятные сроки выпускали балет «Чиполлино» (кстати, ставший лидером интернет-голосования «СЧ» в рейтинге культурных событий-2017). Затем с большим успехом выступили на Фестивале балета «Эстетика танца» в Ярославле. Наконец, отправились в большое европейское турне.

– Темп с самого начала сезона задан неимоверный. За счет чего держите тонус?

– Наверное, за счет того, что сейчас у нас слаженная команда. «Чиполлино» действительно делался почти в экстремальном режиме. Валентин Васильевич (Валентин Федоров – сценограф, директор театра) остался без отпуска, делал декорации и костюмы. Я в это время знакомился с музыкальным материалом. И Сергей Яковлевич (Сергей Кисс – художественный руководитель театра) помог на последнем этапе, когда делали купюры, монтировали партитуру. Он – человек, интересующийся не только адекватным звучанием, но и тем, что происходит на сцене, что большая редкость. Это потрясающе, когда оркестр добавляет артисту красок, все начинает играть совершенно по-другому. Думаю, что и в результате этого зритель заметил данную работу. А потом поездка в Ярославль, на статусный фестиваль, тоже как результат конкретной работы. Этот контакт появился благодаря связям Сергея Яковлевича. И в первую очередь тому, что его знают организаторы, под его гарантии, что все хорошо, и мы привезем качественные спектакли. Что собственно и состоялось.

– Смело было в фестивальной афише встать рядом с «Кремлевским балетом», театром классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва, Краснодарским театром балета Юрия Григоровича, Пермским театром оперы и балета.

– И вот там публика спрашивала после наших спектаклей: «А у вас солисты из Москвы, Санкт-Петербурга или откуда?» И спрашивали не только о балете, но и об оркестре: «Наверное, у вас оркестр наполовину московский». А у нас приглашенных не было. На первый спектакль в огромный зал дворца «Миллениум» не на одну тысячу человек было продано порядка 80% билетов. А буквально на следующий день «сарафанное радио» уже разнесло впечатления так, что билеты стали разбирать прямо на спектакле.

– И практически оттуда вы отправились почти на два месяца в Европу.

– После Ярославля у нас было всего 2 дня, чтобы вернуться домой, собраться и даже порепетировать. Да, и полетели.

– В Германию отправилась вся труппа?

– 35 человек из 45. Остались лишь те, у кого маленькие дети.

– В турне вы тоже повезли большие спектакли «Щелкунчик», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро». Названия оговаривались задолго до гастролей?

– Да, это готовится за полгода. Ведь в поездке классика немного адаптируется под европейского зрителя. Кроме того, в этом году было 3 гала-концерта, довольно редкая вещь для подобных гастролей.

– Но гала-концерт – популярный формат в Европе.

– Он популярный со сбором звезд. А для нас это редкое явление. Но так как это уже пятая поездка с нашим импресарио и там появились постоянные зрители, то в качестве наших балетных номеров уже не сомневаются.

– Маршрут был как в прошлом году?

– Нет, маршрут всегда разный, и даты немного разные. У нас появилось несколько городов, в которых мы еще не были. Например, очень престижная площадка в Лейпциге. На секундочку – напротив оперный театр, имеющий свою оперную и балетную труппу. И очень искушенный зритель. И в наших маршрутах все больше и больше таких городов: Берлин в первую очередь, Мюнхен, Лейпциг, Штутгарт. В Берлине мы начали, можно сказать, триумфально. Еще перед тем, как мы туда въехали, мне позвонили организаторы и сказали, что ни одного билета уже нет. Я не смог пригласить на спектакль одноклассников, которые там живут. Не было возможности даже стулья поставить, потому что они тоже были заняты.

– Это уже называется «висеть на люстрах».

– Вы не поверите, в некоторых городах продавали стоячие места. Например, в Вольфсбурге, городе, в котором делаются «Фольксвагены». На втором спектакле люди сидели даже на ступеньках.

– У спектаклей было много прессы, но там все писалось под маркой Русского национального балета.

– Наш импресарио занял принципиальную позицию, что мы везде пишем «Чувашский театр оперы и балета». Русский национальный балет – это общая марка, под которой путешествует несколько трупп. А пресса часто никого и не спрашивает.

– В соцсетях выкладывались ролики с поклонами, где виден восторг публики. Это похоже на триумф.

– Да, вызывали по нескольку раз. На удивление тепло принимали гала, мы даже рискнули вставить туда парочку современных номеров. И это оказалось очень ярко. Там танцевали Алексей Рюмин с Анной Серегиной (номер «Без тебя») и Дмитрий Поляков (номер «Вогул»). Это отметили в прессе. Написали о том, что театр поразил современными номерами в стиле модерн. Это был любопытный опыт. В отличие от прошлых лет дарили очень много букетов. И Анна Серёгина, и Анастасия Абрамова получили море цветов.

– Именно на них была основная нагрузка?

– Да. У Анны посерьезнее в плане плотности спектаклей. У Насти чуть больше по количеству.

– У артистов были вообще выходные в турне?

– Выходные были, хотя и не очень много. Самые сложные периоды, когда подряд идут «двойники», то есть когда спектакли идут и утром, и вечером. В этом году 5 спектаклей «Лебединого озера» танцевала Элеонора Чилигава. Тоже с большим успехом. Из солистов это, конечно, Тимофей Федоренко и Дмитрий Поляков. Алексей Рюмин, который танцевал практически все вторые партии в основных спектаклях, а его Ротбарта в «Лебедином озере» зритель встречал просто с криками «ура», он же замечательно танцевал главную партию в «Лебедином озере» с Элеонорой Чилигава.

Декорации и костюмы к спектаклям тоже путешествуют вместе с труппой. Они обычно летят в самолете отдельно за счет импресарио. Хотя, конечно, в плане оформления приходится довольствоваться усредненным вариантом. Из сыгранных в этой поездке 46 спектаклей было лишь 15–20, где можно было полноценно повесить декорации. Подходящих под них площадок в Германии совсем немного. Поэтому еще в первой поездке Валентин Федоров ездил вместе с труппой и научил коллег приспосабливать имеющуюся декорацию под конкретную сцену.

– Судя по реакции публики, есть договоренности и на следующий год.

– Уже в середине поездки было понятно, что мы едем и в будущем году. Потому что даже те театры, которые традиционно делают перерывы в приглашениях, «захотели нас» и на следующий год.

– А «Чиполлино» заинтересовал импресарио?

– Говорили и насчет «Чиполлино». Причем даже изучается вопрос, не повезти ли его прямиком в Италию. Но сначала его приедут посмотреть к нам. Было бы неплохо, если бы это случилось на балетном фестивале. У нас постоянно бродит идея параллельно с основным проводить еще мини-фестиваль детских спектаклей. Их уже достаточно: «Золушка», «Конек-горбунок», «Чиполлино».

– То есть подготовка к балетному фестивалю идет?

– Безусловно. Уже проходят первые переговоры. Во-первых, у нас юбилейный год – 200-летие Мариуса Петипа. Это «наше все» в балете. Во-вторых, в России проходит Год культуры Японии. И все это мы обязательно отметим. Я уже разговаривал с двумя ведущими солистами (этуаль) из театра оперы и балета Бордо (Франция), которые дали согласие на такое участие. Был разговор и об участии японских балерин, которые работают в одной из ведущих трупп Токио. Надеюсь, что все получится.

– Будет какая-то премьера?

– Возможно.

Фото Максима Васильева

Репертуар будущего балетного фестиваля худрук пока не раскрывает. А сам фестиваль пройдет во второй декаде апреля. Причем для удобства зрителей, гостей и самой труппы его немного расширят во времени.