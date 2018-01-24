МЧС Чувашии напоминает о рисках любителям зимней рыбалки

Спасатели Чувашии призывают не терять бдительность. Рассказывает руководитель группы патрульной службы ФКУ Центр Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Чувашской Республике, старший государственный инспектор Дмитрий Кузьмин:

— Даже при том, что толщина льда сейчас достигает 25-30 см, выходить на лед по-прежнему опасно. Волга полна промоин, подводных течений и источников. Провалиться можно, никак не ожидая опасности. Поэтому всегда нужно держать в памяти правила поведения на воде. Мы напоминаем их круглогодично во время рейдов.

Последние несколько лет серьезных происшествий на воде у нас не происходило. В ходе рейдов рыбаки говорят – мы правила знаем. И продолжают подвергать опасности свою жизнь и здоровье, поэтому мы вновь напоминаем: знать правила мало — надо соблюдать.

Начальник поисково-спасательного отряда КУ «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба» ГКЧС Чувашии Евгений Лукшин рассказывает, что в зимнее время у спасателей хватает работы на водных объектах по всей Республике. Недавно пришлось поднимать утопленные снегоходы, постоянно ведутся поиски потерявшихся людей. В работе помогает современная техника, например, аэросани «Патруль» на воздушной подушке. Этот катер-амфибия развивает на воде скорость до 50 км/ч, по льду — до 130 км/ч, подобно вездеходу способен преодолевать и песчаные отмели, и острова. Есть у спасателей также два снегохода и квадроцикл с загрузкой до 120 кг для доставки пострадавших.

Валерий Родионов, начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.Чебоксары» еще раз напомнил:

— Подо льдом, где сильное течение, на Волге бывают трещины и разломы льда. Это опасные места, поэтому, находясь на льду, всегда нужно быть начеку. Особенно это касается любителей ездить по речному льду на квадроциклах, снегоходах. Некоторые умудряются выезжать даже на автомобилях!

Всегда нужно помнить номер службы спасения 112, набрать который можно набрать даже если мобильный телефон находится вне сети. Впереди весна, лед станет рыхлым и непрочным, в этот период выходить на рыбную ловлю станет особенно опасно. Поэтому мы еще раз напоминаем любителям рыбалки: оценивайте риски и берегите себя!