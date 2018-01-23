Почти 6 млн рублей поступило в Чувашию на выплату за первого ребенка

В Чувашию из федерального бюджета поступили средства в размере 5,98 млн рублей на ежемесячные выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка.

Размер ежемесячной выплаты в нашем регионе составляет 8 910 рублей. Для ее назначения необходимо подать заявление в МФЦ или в отдел социальной защиты населения по месту жительства.

С собой в МФЦ необходимо взять паспорт, свидетельство о рождении ребенка (выписки из решения об установлении опеки) и сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.

Выплата осуществляется до достижения ребенком возраста полутора лет. Заявление может быть подано в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. В случае обращения в течение шести месяцев со дня рождения ребенка выплата назначается со дня рождения, в остальных случаях – со дня обращения за назначением.

Напоминаем, что с 1 января 2018 года в России появился новый вид социальных выплат – пособие для семей, в которых родился первый ребенок. Право на выплату имеют семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 13 995 рублей на одного члена семьи, а в семье из 3-х человек (с учетом рожденного первенца) – не более 41 985 рублей в месяц.