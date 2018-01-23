Михаил Игнатьев: «Конкурсы на строительство, реконструкцию и содержание дорог должны выигрывать добросовестные подрядчики»

23 января Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел совещание с руководителями организаций дорожной отрасли.

Руководитель региона отметил, что Чувашия эффективно взаимодействует с Министерством транспорта Российской Федерации, Федеральным дорожным агентством. Республика успешно участвует в федеральных программах по строительству и реконструкции автомобильных дорог, получает федеральное финансирование.

Чувашия в числе 35 регионов страны участвует в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Кроме того, строятся и реконструируются автомобильные дороги в рамках федеральных программ «Устойчивое развитие сельских территорий» и «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации».

В 2017 году объёмы финансирования дорожной отрасли региона составили 5,3 млрд рублей. «Объемы средств дорожного фонда не снижаются, на 2018 год на эти цели будет направлено не менее 5 млрд рублей», — акцентировал Михаил Игнатьев.

Руководитель региона сообщил, что с 20 января 2018 года 328 км федеральной сети автодорог Чувашской Республики перешли в управление Федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства». Присутствующим был представлен начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов.

Глава республики Михаил Игнатьев выразил уверенность в конструктивном сотрудничестве с ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» с целью успешного претворения в жизнь задач дорожной отрасли, намеченных руководством страны.

Руководитель региона обратил внимание, что 22 января 2018 года Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил Стратегию безопасности дорожного движения. Стратегией провозглашается стремление к нулевой смертности на дорогах к 2030 году. В качестве целевого ориентира на 2024 год установлен показатель социального риска, составляющий не более четырёх погибших на 100 тысяч населения.

Илдар Мингазов отметил, что они готовы к взаимодействию с местными подрядными организациями, которые за многие годы работы хорошо зарекомендовали себя, имеют необходимое количество дорожной техники, лаборатории, людские ресурсы. «После того, как лимиты будут доведены, мы будем готовиться к торгам, чтобы все объекты на 2018–2019 годы были законтрактованы», — сказал он.

Глава республики Михаил Игнатьев обратил внимание, что выделяемые бюджетные средства в отрасль — это гарантированный заказ для подрядчиков. И выигрывать конкурсы на строительство, реконструкцию и содержание дорог должны те, кто добросовестно работает.

Руководитель региона поставил задачу закладывать в конкурсную документацию максимальные квалификационные требования к подрядчикам. «Баланс интересов должен соблюдаться. Не должно быть негласного сговора и других коррупционных проявлений», — резюмировал он.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Иванов представил план работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения Чувашской Республики на 2018 год. Об этом сообщает официальный портал органов власти республики.