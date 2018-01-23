В Чебоксарах покажут французское кино

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

25-31 января на творческой площадке «Полигон» в Чебоксарах пройдет ежегодный фестиваль французского кино

Жители Чувашии смогут увидеть современные французские фильмы, получившие зрительскую любовь и признание жюри крупнейших европейских кинофестивалей.  Программа составлена из фильмов, никогда не выходивших в российский прокат, каждый из которых демонстрируется только один раз. 

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. 

Входной взнос — 150 р. Льготный (студенты, пенсионеры) — 100 р.  Абонемент (6 фильмов) — 600 р.

 

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