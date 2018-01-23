Чувашия – восьмая в рейтинге «Формирование комфортной городской среды»

Минстрой России опубликовал рейтинг регионов по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2017 год

При составлении рейтинга учитывается динамика реализации проекта, вовлеченность общественности и региональных властей всех уровней, в том числе, в разработку интернет-ресурса для обратной связи от жителей региона, программы инициативного бюджетирования и наличие главного архитектора, а также выполнение всех требований программы. Наибольший возможный балл по рейтингу — 56 баллов. Чувашская Республика с 37 баллами вошла в группу регионов, занявших восьмое место.

Как сообщает Минстрой Чувашии, в 2017 году получателями субсидий стали администрации городов Чебоксары, Новочебоксарск, Шумерля, Канаш, Алатырь, районов — Батыревского, Козловского, Мариинско-Посадского, Цивильского. В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в Чувашии было благоустроено 73 дворовых территорий и 14 общественных пространств. Установлено более 400 элементов спортивного и свыше 350 элементов игрового оборудования.