Минфин России предложил продлить налоговые каникулы для самозанятых граждан

Министерство финансов предложило продлить налоговые каникулы для отдельных категорий самозанятых граждан до 31 декабря 2019 года. Проект федерального закона размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

С 2017 года в России действуют налоговые каникулы для тех, кто работает на себя, но не имеет статуса предпринимателя. Чтобы получить льготу, такие граждане должны зарегистрироваться в налоговых органах. Правда, опция доступна сейчас только для репетиторов, нянь и домработниц.

На прошлой неделе министр экономики Максим Орешкин заявил, что для легализации самозанятых необходим удобный режим налогообложения и переход к транзакционным налогам, когда человек платит процент с конкретных операций, но если он их не совершает, никаких обязанностей по уплате у него не возникает. Министерство труда и социальной защиты не поддержало предложения Минэкономики о необходимости изменить систему взносов для самозанятых граждан.

По материалам газеты «КоммерсантЪ»