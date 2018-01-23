Как исправить документ при оформлении квартиры или участка, если в нем обнаружена ошибка, и можно ли сделать это сразу, указав на нее специалисту?

Василий Петров, Чебоксары

Была Мышкиной, стала Мишкиной…

Ошибки могут быть техническими или реестровыми, все зависит от этапа, на котором произошло искажение информации, пояснили корреспонденту «СЧ» в Управлении Росреестра по Чувашии.

Многие ошибки допускаются на стадии оформления заявлений в МФЦ. Сотрудник центра при заполнении заявления от лица гражданина может допустить грамматическую или арифметическую ошибку, опечатку. Такие ошибки относятся к техническим.

Поскольку некоторые документы предъявляются только сотрудникам МФЦ и не передаются регистратору, то у Росреестра нет возможности увидеть ошибку в заявлении, и сведения вносятся в ЕГРН из имеющихся документов. Среди самых распространенных технических ошибок — неправильные фамилии, имена и отчества правообладателей и адреса объектов недвижимости. Вместо Мышкиной написали Мишкина, вместо улицы — проспект. Поэтому прежде чем подписывать заявление в МФЦ, проверьте правильность внесенных данных.

Обнаружив несоответствие, нужно написать заявление об исправлении технической ошибки. Исправить все на месте и сразу не получится. Техошибка исправляется Росреестром в течение трех дней после поступления соответствующей информации, в том числе и по решению суда.

Несоответствие в записях госслужащие могут выявить и самостоятельно при проведении сверки базы данных. Тогда Росреестр уведомляет все заинтересованные стороны в течение трех рабочих дней со дня исправления техошибки. Например, если квартира оформлена на троих и ошибка закралась в адрес объекта, то уведомят всех собственников.

Заявление об исправлении технической ошибки в записях ЕГРН можно подать через МФЦ. Кроме того, можно воспользоваться электронным сервисом на официальном сайте Росреестра или возможностями «Личного кабинета правообладателя».

Ложные сведения в исходниках

Если недостоверные сведения содержались в документах, которые представлены на кадастровый учет или государственную регистрацию прав, и были внесены в ЕГРН, то это реестровая ошибка. Например, кадастровый инженер неправильно определил границы участка или площадь здания. В результате границы одного участка «наехали» на границы другого, а площадь жилого дома не соответствует действительности. Обычно это выясняется, когда новый кадастровый инженер выходит на замеры и видит несоответствие.

Чтобы исправить реестровую ошибку, необходимо запустить процедуру внесения изменений в сведения ЕГРН. Для этого требуется собрать необходимый пакет документов (межевой или технический планы, акт обследования и т.д.) и подать его через МФЦ.

Документы, содержащие необходимые сведения для исправления реестровых ошибок, могут поступить в Росреестр в порядке межведомственного информационного взаимодействия (без участия гражданина) в случае, если они «закрались» в ведомственные документы. Исправляются такие ошибки в течение пяти дней.

НА ЗАМЕТКУ

Если исправление технической или реестровой ошибки влечет за собой прекращение, возникновение или переход зарегистрированного права собственности, ситуация может быть разрешена только в судебном порядке.