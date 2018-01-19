Бюджетные субсидии по липовым бумагам

Перед судом предстанет глава крестьянско-фермерского хозяйства, депутат Собрания депутатов Аликовского района, обвиняемый в мошенничестве при получении выплат из бюджета.

По версии следствия, в 2015-2016 годах он представлял в Минсельхоз республики заявления о выдаче бюджетных субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов по банковским кредитам. И прикладывал к ним документы о якобы оплате и приобретении средств защиты растений и минеральных удобрений, которые в возглавляемое им крестьянско-фермерское хозяйство в действительности не поставлялись.

В результате из бюджета на расчетный счет КФХ были перечислены субсидии на общую сумму около 250 тысяч рублей. Фермер признал свою вину в полном объеме и добровольно возместил причиненный бюджету ущерб (обстоятельство, смягчающее наказание), сообщили в СУ СКР по Чувашии. Также он ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства. Дело направлено в суд.

Аналогичное мошенничество в особо крупном размере совершил житель Чебоксар, неплохо знавший механизм и условия получения государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Как установило следствие, с января по ноябрь 2014 года он представлял в Минэкономразвития республики заведомо ложные и недостоверные сведения о совершении сделки между двумя подконтрольными ему организациями (фактически ими руководил) по приобретению металлообрабатывающего оборудования под видом создания и модернизации производства в области металлообработки, металлоконструкций и производства металлических дверей. И таким образом заполучил из бюджета в виде субсидий 3 млн рублей.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Московский районный суд, сообщили в прокуратуре республики.