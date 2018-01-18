Чувашия будет внедрять новую модель медицинской организации

Чувашия вошла в перечень 10 регионов России, которые будут внедрять с 2018 года новую модель медицинской организации на принципах бережливого производства, которая представляет фабрику технологий процессов.

Как сообщает Минздрав Чувашии, в 2018 году в качестве пилотных медорганизаций проекта «Новая модель медицинской организации» определены 10 поликлиник (5 – взрослых и 5 – детских), входящих в состав 5 медицинских организаций гг. Чебоксары и Новочебоксарск (Городская клиническая больница № 1, Новочебоксарская городская больница, Городская детская больница № 3, Городская детская больница № 2, Городская детская больница № 1). Для координации проекта на базе Городской клинической больницы № 1 будет создан Региональный центр первичной медико-санитарной помощи.

С 2019 года планируется поэтапное тиражирование «Новой модели медицинской организации» на другие организации со 100% охватом к концу 2022 года.