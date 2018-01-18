Михаил Игнатьев проверил ход строительства поликлиники в Чебоксарах

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

18 января Глава Чувашии Михаил Игнатьев ознакомился с ходом строительства здания многопрофильной поликлиники БУ «Центральная городская больница» Минздрава Чувашии по проспекту Ленина.

Первая свая под будущую поликлинику была забита в конце июля прошлого года. На месте старого роддома и поликлиники должно появиться новое здание переменной этажности, состоящее из двух четырехэтажных и одного пятиэтажного блока.

В республиканском бюджете Чувашской Республики на 2016-2018 годы на строительство поликлиники по проспекту Ленина в городе Чебоксары предусмотрено 746,6 млн рублей. Государственный контракт заключен с ООО «СМУ-115», строительный контроль осуществляет КУ Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии.

Эскизный дизайн-проект объекта Главе Чувашии представил министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Викторов.

В новой больнице пациентов будут принимать как врачи первичного звена, так и врачи-специалисты. Там также планируют разместить отделение функциональной диагностики, восстановительного лечения, клинико-диагностическую лабораторию, женскую консультацию и другие подразделения. Руководитель Минздрава Чувашии подчеркнул, что работа поликлиники будет основываться на принципах бережливой медицины.

Михаил Игнатьев поинтересовался наличием парковки при социально значимом объекте. Было отмечено, в соответствии с планом строительства возле поликлиники должна появиться автостоянка вместимостью до 60 машино-мест.

Главный врач БУ «Центральная городская больница» Минздрава Чувашии Татьяна Маркелова проинформировала, что мощность поликлиники рассчитана на 500 посещений в смену, будет работать дневной стационар на 35 коек.

Строительство объекта ведется в соответствии с графиком, хотя еще некоторое время наблюдалось небольшое отставание. Как пояснил директор ООО «СМУ-115» Андрей Баринов, задержка была вызвана необходимостью переноса из зоны строительства старых инженерных сетей, не предусмотренных в предварительной исполнительной схеме.

Сейчас строители работают над возведением каркаса, ведутся работы по заливке монолитных стен лестничных клеток и лифтовых шахт, а также по монтажу лестничных маршей и площадок на уровне 3 этажа с тыльной стороны строящегося здания.

В ходе рабочего визита руководитель региона осмотрел строительную площадку, пообщался с рабочими и специалистами.  

За строительством нового объекта внимательно следят жители близлежащих домов. Пенсионерка Тамара Секторова в общении с руководителем региона отметила, что с большим нетерпением ждет открытия новой поликлиники и надеется, что новый медицинский центр снизит нагрузку на врачей.

Глава Чувашии обратил внимание, что в 2018 году в рамках исполнения «майских» указов Президента России Владимира Путина произойдет значительный рост зарплаты у медицинских работников. Так, у врачей она вырастет на 41 процент и составит в среднем 48 тысяч рублей, а у медсестер — на 27 процентов и составит более 24 тысяч рублей. 

Михаил Игнатьев также подчеркнул, что Правительство республики продолжает работу по обеспечению населения медицинской помощью в шаговой доступности. «Наша самая главная задача – продлить ваше активное долголетие», – сказал Глава республики собравшимся ветеранам.

В соответствии с графиком строительства новая поликлиника должна распахнуть свои двери для пациентов в первом полугодии 2020 года. Однако, по словам представителей подрядной организации, строительство объекта может быть завершено уже во втором полугодии 2019 года. Об этом сообщает официальный портал органов власти Чувашии.

 

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