Тестовый прием заявлений в школу продлится до 20 января

Сейчас для записи детей в 1 класс работает специальная автоматизированная система «Е-Услуги. Образование». С целью проверки работы сервера по приему заявлений 17 января в Чебоксарах прошел технический день по максимальной загрузке данных в систему. Во всех школах работали операторы, 215 человек. Число пользователей, которые обратились за данной услугой составило более 3 тысяч.

Испытание автоматизированной информационной системы продлится до 20 января 2018 года на Портале образовательных услуг Чувашской Республики, где открыт тестовый приём заявлений. После этого все данные будут удалены.

Официальный старт приема заявлений в столице начнется 30 января для жителей Ленинского района, 31 января – Калининского, 1 февраля – Московского района. Онлайн-запись будет доступна в течение указанных дней с 9:00 до 22:00, а со 2 февраля и до 5 сентября – непрерывно для всех. С 1 июля прием заявлений будет осуществляться без учета территориального закрепления на свободные места.

Справочно: с целью равномерного распределения будущих школьников по образовательным учреждениям и профилактики коррупции ежегодно вносятся изменения в постановление главы администрации о закреплении микрорайонов за определенными школами. Сделано это в соответствии с Федеральным законом «Об образовании». Новые изменения коснулись 19 общеобразовательных учреждений города: гимназия № 2 и № 46, СОШ № 9, 10, 12, 17, 23, 27, 28, 29, 33, 39, 40, 41, 43, 47, 49, 53 и 56.

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