В Чувашии внедряется программа «Школьная медицина»

Несколько чебоксарских школ попали в проект «Школьная медицина». Это школы №17, 61, 28, 59, гимназия №1 столицы республики, №17 города Новочебоксарска. Из сельских школ выбрали Кугесьский лицей.

Проект «Школьная медицина» задумывался для того, чтобы учебное заведение не только «начиняло» своих воспитанников знаниями, но и помогало детям вырасти здоровыми. В школы вернули врачей и медсестер, оборудовали в них стоматологические кабинеты. Но это еще не все. На уроках по ОБЖ будут учить ребятнюнавыкам первой помощи, как сохранить здоровье, при каких симптомах опасных заболеваний надо немедленно обращаться к врачам, чтобы спасти жизнь. Сюда же включается сбалансированное питание, занятия физкультурой и спортом.

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