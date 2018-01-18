О налоговой амнистии и льготах по земельному налогу для пенсионеров

Поправки к НК РФ касаются налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний, а также реализуют президентскую инициативу о списании налоговых долгов граждан.

Решено списать долги граждан по имущественным налогам по состоянию на 1 января 2015 г., а также задолженность по пеням, начисленным на указанную недоимку.

Налоговая амнистия касается также ИП. Будут списаны их недоимки по страховым взносам и задолженность по соответствующим пеням и штрафам, образовавшиеся на 1 января 2017 г., а также долги по налогам по состоянию на 1 января 2015 г. (кроме НДПИ, акцизов и налогов, уплачиваемых при перемещении товаров через границу).

Освобождены от обложения НДФЛ доходы, полученные гражданами с 1 января 2015 г. до 1 декабря 2017 г., при получении которых налог не был удержан налоговым агентом (кроме зарплаты, дивидендов, процентов, выигрышей и призов, подарков).

Пенсионеры, ветераны, инвалиды и некоторые иные льготные категории граждан освобождены от уплаты земельного налога на принадлежащие им участки площадью 6 соток (за лишние сотки налог платить придется).

Для организаций IT-сферы, заключивших соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности и производящих выплаты физлицам, работающим в технико-внедренческой или промышленно-производственной ОЭЗ, вводятся пониженные тарифы страховых взносов.

Также корректируются правила налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний. Уточняются правила исчисления и уплаты налога на прибыль резидентами ОЭЗ в Калининградской области.

Ряд изменений касается удержания НДФЛ с выигрышей, полученных участниками азартных игр и лотерей, исчисления НДС субъектами естественных монополий.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, кроме отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок введения в действие.

Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. N 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»