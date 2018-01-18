ВТБ развивает сотрудничество с ПАО «Мегафон»

Банк ВТБ и ПАО «МегаФон» подписали соглашение о выдаче банковских гарантий на общую сумму до 4 млрд рублей и сроком действия каждой гарантии до 4 лет. Инструмент будет использован на текущие потребности мобильного оператора в рамках обеспечения исполнения обязательств по контрактам.

Руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Гуриндер Нихал отметил: «Мы наращиваем обороты взаимодействия с компанией «Мегафон», включая предоставление компании гарантийных продуктов. Использование банковских гарантий позволяет одному из крупнейших российских операторов связи участвовать в конкурсах, в том числе, проводимых в рамках №44-ФЗ, исполнять все требования заказчиков и не отвлекать на длительное время значительные собственные финансовые ресурсы из оборота».

Для справки:

ПАО «МегаФон» — компания интегрированных цифровых коммуникаций, занимающая ведущие позиции на телекоммуникационном рынке в России и мире. Компания и её дочерние предприятия оказывают услуги во всех регионах России, в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. ПАО «МегаФон» — одна из компаний с самым высоким кредитным рейтингом как в российской телекоммуникационной отрасли, так и в России в целом.