В Чебоксарах планируют построить региональный центр по хоккею

Центр может войти в ФЦП

В Чувашию с рабочим визитом прибыл заместитель генерального директора ФГУП «Дирекция программы по развитию физической культуры и спорта» Минспорта России Сергей Ващук.

На совещании в Минспорт Чувашии, а затем на встрече с председателем правительства ЧР Иваном Моториным обсуждались вопросы строительства в Чебоксарах регионального центра по хоккею при Чувашском кадетском корпусе ПФО имени Героя Советского Союза

А.В. Кочетова с привлечением федеральных, региональных и муниципальных средств. Сергей Ващук озвучил основные направления работы для включения строительства данного объекта

в действующую Федеральную целевую программу. Первый шаг в этом направлении уже сделан.

На встречах также обсуждались вопросы строительства на территории республики новых футбольных полей с искусственным покрытием, оснащения спортивных школ олимпийского резерва спортивно-технологическим оборудованием, реализации проектов государственно-частного партнерства.