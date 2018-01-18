Заняли весь пьедестал

Чувашпотребсоюз стал победителем республиканского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий, учреждений и организаций в 2017 году, который традиционно проводит Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики. Ядринское, Аликовское и Красночетайское райпо признаны победителями и призерами смотра среди предприятий и организаций в сельской местности.

Это не первая победа республиканского союза потребительских обществ и кооперативных организаций в смотре-конкурсе, в котором традиционно учитывается количество проведенных физкультурно-спортивных массовых мероприятий, а также количество участников. Ежегодно в Чувашпотребсоюзе проводятся Спартакиада по девяти видам спорта, фестиваль «Папа, мама, я — спортивная семья», командно-личное первенство по спортивной ловле рыбы, шахматный турнир и т.д. В мероприятиях, организаторами которых являются Совет Чувашпотребсоюза и Чувашский республиканский профсоюз работников потребкооперации и предпринимательства, ежегодно принимают участие свыше 1,5 тысячи работников. По итогам работы за 2014 год Чувашский республиканский союз потребительских обществ стал победителем Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы.

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