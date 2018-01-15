В Чебоксарах план ввода жилья выполнен

В 2017 году в столице Чувашии построено 322,8 тыс.кв.м. жилья (101 % от годового плана). Такую информацию публикует администрация города Чебоксары. Работа осуществлялась в соответствии с подписанным между администрацией города Чебоксары и Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики соглашением.

Лидеры ввода жилья в 2017 году: О «ТУС», ООО «Отделфинстрой», ООО «СУОР», АО «Стройтрест №3», ООО «Волгастройдевелопмент».

Микрорайоны с высокими показателями возведения многоквартирных домов в 2017 году: «Университетский», «Новый город», «Солнечный», «Садовый», «Финская долина», «Радужный», «Соляное», «14 мкр.НЮР».

В 2017 году введены в эксплуатацию 5 многоквартирных жилых домов – по ул. Магницкого,10, ул. П.Коммуны, 2, ул. Б.Хмельницкого, 49, ул. Л.Комсомола, 37/1, пр. Соляное, 12. Они построены в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда, расположенного на территории Чувашской Республики на 2013-2017 годы».

В результате проведённых работ введен в эксплуатацию долгострой с обманутыми долевиками — поз.3 пр.9-ой Пятилетки г. Чебоксары. Данная работа осуществлялась администрацией города совместно с Правительством Чувашии.

Сданы и проблемные объекты. Это многоквартирные жилые дома — поз.3 и 4 в микрорайоне Соляное; жилая угловая вставка с офисными помещениями к жилым домам № 101, № 101/1 по ул. Гражданская.

По поручению главы администрации Алексея Ладыкова на особый контроль взято строительство многоквартирных домов, где существует угроза несвоевременного ввода в эксплуатацию в 2018 году.

Как сообщает администрация Чебоксар, в настоящее время в Чебоксарах ведется строительство 107 многоквартирных жилых домов. Отметим, что основными микрорайонами, где будет идти застройка в 2018 году, станут мкр. Солнечный, «Новый город» «Университетский», «Садовый», «Радужный», «14 мкр.НЮР», вторая очередь IV мкр. Центр, «Кувшинка», «2А Центр».