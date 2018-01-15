В Чувашии открыта ледовая переправа через Суру

Временная ледовая переправа связала Чувашию (город Шумерля) и Нижегородскую область (село Наваты Пильнинского района).

Движение осуществляется круглосуточно для машин массой до трех тонн. Ограничения по скорости – 10 км/ч. Переправа оборудована необходимым аварийно-спасательным имуществом. На въездах установлены информационные щиты и дорожные знаки.

Главное управление МЧС России по Чувашской Республике напоминает, что выезд на лед на автотранспорте разрешен только на специально оборудованных ледовых переправах, где соблюдены все требования по обеспечению безопасности передвижения транспортных средств.

Помните, выезжая на лед на автомобиле в неположенном месте, вы подвергаете свою жизнь неоправданному риску и опасности!