Владимир Аврелькин: «В республике реализуется более 160 инновационных проектов»

15 января рабочая неделя в Доме Правительства началась с еженедельного совещания Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева с членами Правительства республики, руководителями ряда территориальных федеральных органов власти и городских округов.

Открывая совещание, Глава Чувашии подчеркнул необходимость проведения проверочных мероприятий по соблюдению требований санитарного законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации горячего питания в учреждениях социальной сферы, а также услуги общественного питания в связи с последними случаями массового отравления людей в Подмосковье и Бурятии.

На совещании обсудили работу объектов инновационной инфраструктуры.

Михаил Игнатьев отметил, что в Чувашской Республике наблюдается положительная динамика показателей инновационной деятельности: «Если в 2009 году доля организаций, осуществляющих инновационную деятельность, составляла 14,1%, то в 2017 году, по предварительным данным, она составила почти 25%, то есть практически каждое четвертое предприятие». В рублевом эквиваленте произведенная предприятиями республики инновационная продукция в 2017 году, по предварительной оценке, составила 24,5 млрд рублей (в 2009 году – 8 млрд рублей).

«Задача Правительства республики – создавать благоприятные условия для инновационной деятельности, стимулировать организации к внедрению инноваций, выпуску востребованной продукции», – подчеркнул руководитель региона. Он акцентировал внимание, что на инновационных предприятиях заработная плата, как правило, выше.

Об основных достижениях и результатах деятельности объектов инновационной инфраструктуры проинформировал заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин.

При создании комплексной инновационной системы в Чувашской Республике одним из первых был создан Региональный центр инжиниринга, основной задачей которого стало содействие бизнесу в модернизации существующего и создании нового производства. В 2017 году Центром инжиниринга оказаны услуги 96 предприятиям малого и среднего бизнеса, проведено 159 консультаций. Центром разработано 12 программ модернизации, при реализации которых предприятиями уже вложено 464 млн рублей инвестиций.

В 2017 году завершено формирование Чебоксарского инжинирингового центра транспортного и сельскохозяйственного машиностроения (ЧИЦ ТСМ) на базе ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова». По итогам 2017 года ЧИЦ ТСМ заключено 43 договора на оказание инжиниринговых услуг с общим объемом финансирования более 130 млн рублей.

«С 2017 года Центр машиностроения совместно с АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» создают инновационные уплотнительные элементы для нефтегазодобывающей промышленности», – заметил вице-премьер.

Важную функцию по сокращению издержек на проведение испытаний и сертификации продукции предприятий электротехнического кластера выполняет Центр сертификации, стандартизации и испытаний Чувашской Республики (ЦССИ), созданный в 2016 году. В 2017 году ЦССИ проведено более 1500 испытаний. Проведенные испытания позволили предприятиям наладить поставки продукции в ПАО «Россети», ГК «Росатом», ПАО «РЖД» и АО «Камаз». Проведены испытания по техническому заданию зарубежного генерального подрядчика строительства АЭС в Индии, принявшим протоколы испытаний, выдаваемые ЦССИ.

Как сообщает официальный портал органов власти, с 2011 года на базе машиностроительного факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова функционирует Центр прототипирования инновационных разработок в области машиностроения в Чувашской Республике. В настоящее время он является одним из ведущих инновационных предприятий Чувашской Республики, располагающий значительной производственно-технической компетенцией и имеющий собственные направления НИОКР.

Руководитель Минэкономразвития Чувашии акцентировал, что Центр участвует в решении кадровых проблем. «На базе Центра созданы специальные классы, где студенты и молодые исследователи могут научиться работать на современном парке станочного оборудования», – заключил он.

В республике осуществляет деятельность Региональное представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. В 2017 году предприятия республики участвовали в 8 конкурсных отборах по различным программам. Поддержку получили 39 проектов на общую сумму 97,5 млн рублей. Всего с 2009 года в Чувашской Республике при поддержке Фонда реализовано 298 проектов на сумму 384 млн рублей.

Важную роль в профориентации молодежи играют центры молодежного инновационного творчества (ЦМИТ). В 2017 году количество детей и молодежи, получивших услуги в четырех ЦМИТ, действующих в республике, составило более 2500 человек.

«Всего на сегодняшний день в республике реализуется более 160 инновационных проектов. Безусловно, этому способствует и та среда, которую мы создаем благодаря развитию объектов инновационной инфраструктуры», – заключил Владимир Аврелькин.