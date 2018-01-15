Михаил Игнатьев о кадетском корпусе: «Работы должны быть выполнены качественно и в срок»

15 января на еженедельном совещании Главы Чувашии Михаила Игнатьева с членами Кабинета Министров и руководителями ряда территориальных органов федеральных ведомств строительство школы в микрорайоне «Волжский-3» г. Чебоксары и Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова.

Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Юрий Исаев сообщил о том, проектная мощность школы в микрорайоне «Волжский-3» — 1100 учащихся. Администрацией г. Чебоксары проведены аукционные мероприятия по определению подрядчика, которым стала фирма ООО «СК «Старатель». Ведется подготовка территории под строительство, установлено временное ограждение, проводятся земляные работы, пробная забивка свай. Предположительно строительство будет завершено к июню 2019 года. В этом году в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 гг. на реализацию проекта предполагается привлечь субсидию из федерального бюджета в размере 510 млн рублей, в 2019 году — 209 млн рублей.

Руководитель региона обратил внимание на то, что программа строительства новых школ реализуется по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Михаил Игнатьев подчеркнул, что объект должен быть сдан своевременно, до начала первого для новой школы учебного года необходимо также завершить все работы по благоустройству территории.

Продолжается строительство Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова на 400 мест. Контракт на строительство заключен с ООО «Фирма «Старко». Ввод объекта планируется уже в сентябре 2018 года.

Как рассказал Юрий Исаев, здание состоит из 5 блок-секций: спальный корпус на 150 мест, учебный корпус, учебно-спортивный блок, столовая, актовый зал, рекреационный блок, также строится гараж. По всем объектам работы ведутся.

Он также отметил, что в связи с возникшей необходимостью проведения дополнительных инженерно-геологических изысканий на объекте, связанных с водонасыщенностью грунтов, пришлось внести изменения в проектно-сметную документацию, выполнить дополнительные работы по дренажу. Поэтому возникло отставание от изначально установленного графика.

В целях своевременной сдачи объекта в эксплуатацию подготовлен и утвержден уточненный календарный график выполнения работ, который согласован со всеми заинтересованными сторонами. Подрядчиком ООО «Фирма «Старко» заключены договора субподряда с АО «ПМК №8», ООО «СК «Стройсфера». Планируется увеличить количество рабочих на объекте.

Михаил Игнатьев подчеркнул, что необходимо с особым вниманием отнестись к реализации проекта. «Работы должны быть выполнены качественно и в срок. Проблем с финансированием нет, погодные условия для строителей благоприятные», — обратил внимание он.

Генеральный директор компании-подрядчика ООО «Фирма «Старко» Андрей Александров отметил, что для наращивания объема выполненных работ проводится переход на многосменный режим работы.

Юрий Исаев напомнил, что вторым этапом реализации проекта предусмотрено строительство спального корпуса на 250 мест. В конце прошлого года между Некоммерческой организацией Фонд поддержки социальных и культурных программ Чувашии и АО «Группа компаний «Регионжилстрой» (подрядчик) заключен договор стоимостью 134,6 млн рублей, срок окончания работ установлен до 20 августа 2018 года. Источник финансирования — Благотворительный фонд «Ренова». Работы ведутся в соответствии с календарным планом.

Как сообщает официальный портал органов власти, Глава Чувашии также обратил внимание на необходимость благоустройства парка. Как отметил глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков, его территория будет условно разделена на 2 зоны: лесной массив и территория вокруг ДК Тракторостроителей. Проектирование пока завершено частично в связи с тем, что улажены еще не все юридические формальности.

Михаил Игнатьев поручил Минюсту Чувашии оказать содействие для более оперативного решения возникающих вопросов. Он заострил внимание на том, что в ходе реализации проекта, подготовки эскизов важно привлекать экспертов и прислушиваться к мнению широкой общественности.