НА СТАРТ НЕ ПУСТИЛА ТРЕЩИНА

Несмотря на травму, Татьяна Акимова примет участие в предолимпийском этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

Как сообщил старший тренер женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов, на предолимпийский этап Кубка мира в итальянский город Антхольц-Антерсельва в составе команды отправятся Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина и представительница Чувашии Татьяна Акимова, пропустившая из-за травмы две последние гонки.

«Конечно же, мы надеемся, что состояние нормализуется, наши врачи и мобильная лаборатория делают все возможное и приложат все усилия, чтобы Таня вышла в Антхольце на старт», – приводит слова Коновалова РИА Новости.

Злополучный инцидент произошел с Акимовой в пятницу 12 января, накануне эстафетной гонки в рамках этапа Кубка мира в Германии. По словам ее мамы Альбины Николаевны,во время вечерней пробежки наша спортсменка в темноте угодила ногой в трещину в асфальте и подвернула голеностоп.

«Таня почувствовала резкую боль, сразу сунула стопу в снег, потом кое-как добралась до комнаты. Ее осмотрели, сделали обезболивающий укол. Дочка очень расстроилась, но подруги по команде ее поддержали, успокаивали, как могли, особенно Катя Юрлова-Перхт, с которой Таня жила в одной комнате. Ночью спала нормально, и в субботу сначала хотела выйти вместе с командой на эстафету, однако потом все же решила не рисковать.Днем потренировалась, вечером позанималась на велотренажере, твердо готовилась на следующий день бежать масс-старт. Но с утра в воскресенье нога опухла, поэтому на дистанцию Таня так и не вышла»,–рассказала корреспонденту «Советской Чувашии» Альбина Николаевна.

На сегодняшний день в общем зачете Кубка мира по биатлону Татьяна Акимова занимает 26-ю строчку. Это второй показатель среди россиянок. Этап в Антхольц-Антерсельве станет последним соревнованием для женской сборной страны перед XXIII зимними Олимпийскими играми, которые пройдут с 9 по 25 февраля в корейском Пхенчхане.

Михаил Юрьев

Фото news.sportbox.ru