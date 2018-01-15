«Чебоксарские ястребы» проведут первые игры в новом году

20 и 21 января баскетбольный клуб «Чебоксарские ястребы» проведёт первые игры в новом году. Они продут в рамках участия во Всероссийских соревнованиях среди мужских команд Суперлиги 2 сезона 2017-2018 годов

Для чебоксарской команды год стартует с матчей на домашнем паркете. Первым их соперником в 2018 г. станет БК «АлтайБаскет». С этой командой «ястребы» уже встречались в первой половине сезона. Тогда во встречах обоих дней победу праздновали чебоксарцы, пребывая в статусе гостей. Сейчас же «ястребы» ожидают представителей Алтайского края на своей стороне. Игры будут проходить в ледовом дворце «Чебоксары Арена». Начало обоих матчей в 17:00.

2017 год БК «Чебоксарские ястребы» завершили на четвёртой строке турнирной таблицы из девяти команд-участниц группы «Б» второго дивизиона.