В Чувашии в ДТП попал рейсовый автобус

ДТП произошло 13 января около 21:45 в поселке Сосновка. 38-летний чебоксарец на автомобиле ВАЗ-2110 выезжал с прилегающей территории и совершил столкновение с автобусом «ПАЗ» рейса «Чебоксары-Сосновка». В автобусе находилось три пассажира, кондуктор и водитель. Никто из них не пострадал. По предварительной информации ГИБДД по Чувашии, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем легковой автомобиля, который не уступил дорогу транспортному средству, имеющему преимущество. Водитель легкового автомобиля с ушибами доставлен в больницу. Результаты освидетельствования показали, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель рейсового автобуса был трезв. Проводится проверка.