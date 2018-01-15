Жителям Чувашии предлагают сделать селфи в музее

17 января пройдет международный флешмоб музейных селфи. Для того, чтобы принять участие в акции нужно прийти в музей, сделать селфи рядом с понравившимся экспонатом и опубликовать его в Вконтакте, Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники с хэштегом #MuseumSelfie и тегом того музея, где сделано селфи.

В этот день фотографирование в Чувашском национальном музее и его филиалах будет бесплатным.

Чувашский национальный музей

Адрес: г. Чебоксары, Красная площадь, 5/2

Телефон: (8352) 62-55-66, 62-35-10

Музейно-выставочный центр

Адрес: г. Чебоксары, б-р купца Ефремова, 10

Телефон: (8352) 62-01-78

Музей чувашской вышивки

Адрес: г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, 32

Телефон: (8352) 62-03-44

Музей В.И. Чапаева

Адрес: г. Чебоксары, пр. Ленина, 46а

Телефон: (8352) 62-41-24

Литературный музей им. К.В. Иванова

Адрес: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, 29

Телефон: (8352) 62-21-43

Музей Михаила Сеспеля

Адрес: г. Чебоксары, ул. М. Сеспеля, 8

Телефон: (8352) 58-08-78

Музей Михаила Сеспеля

Адрес: Канашский район, д. Сеспель, ул. Школьная, д.66

Телефон: 8-927-858-27-49