Жителям Чувашии предлагают сделать селфи в музее

17 января пройдет международный флешмоб музейных селфи. Для того, чтобы принять участие в акции нужно прийти в музей, сделать селфи рядом с понравившимся экспонатом и опубликовать его в Вконтакте, Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники с хэштегом #MuseumSelfie и тегом того музея, где сделано селфи.
В этот день фотографирование в Чувашском национальном музее и его филиалах будет бесплатным.
Чувашский национальный музей
Адрес: г. Чебоксары, Красная площадь, 5/2
Телефон: (8352) 62-55-66, 62-35-10
Музейно-выставочный центр
Адрес: г. Чебоксары, б-р купца Ефремова, 10
Телефон: (8352) 62-01-78
Музей чувашской вышивки
Адрес: г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, 32
Телефон: (8352) 62-03-44
Музей В.И. Чапаева
Адрес: г. Чебоксары, пр. Ленина, 46а
Телефон: (8352) 62-41-24
Литературный музей им. К.В. Иванова
Адрес: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, 29
Телефон: (8352) 62-21-43
Музей Михаила Сеспеля
Адрес: г. Чебоксары, ул. М. Сеспеля, 8
Телефон: (8352) 58-08-78
Музей Михаила Сеспеля
Адрес: Канашский район, д. Сеспель, ул. Школьная, д.66
Телефон: 8-927-858-27-49