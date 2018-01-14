В YouTube идет трансляция Всероссийских соревнований «Кубок Главы Чувашской Республики»

14 января в Новочебоксарске проходит очередной этап зимнего легкоатлетического тура Всероссийской федерации легкой атлетики.

В легкоатлетическом манеже Спортивной школы олимпийского резерва №3 Минспорта Чувашии сильнейшие атлеты страны разыгрывают награды традиционных Всероссийских соревнований по лёгкой атлетике «Кубок Главы Чувашской Республики». История стартов началась ровно 20 лет назад, с тех пор «Кубок Главы Чувашии» зарекомендовал себя как одно из главных спортивных событий региона. С 2013 года соревнования носят официальный всероссийский статус.

В соревнованиях принимает участие Заслуженный мастер спорта России, серебряный призер чемпионата мира в помещении, двукратная чемпионка Европы в прыжке с шестом Анжелика Сидорова. Ее основными соперницами в секторе станут бронзовый призёр чемпионата Европы Ангелина Краснова (Жук), чемпионка и серебряный призер первенства мира и Европы среди юниорок, обладательница национального рекорда среди юниорок Алена Лутковская.

В Новочебоксарске разыгрывается 11 комплектов медалей. В программу соревнований включены финальные забеги на дистанции 60, 800, 3000 метров, толкание ядра и прыжки с шестом.

Соревнования являются личными – проводятся в группах «элита» (взрослые) и «золотой резерв» (юниоры до 20 лет).

Торжественное открытие соревнования состоялось состоится в 11:00

Прямая трансляция соревнования доступна по адресу: https://www.youtube.com/user/Dz1rtx/live.