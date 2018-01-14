Юрий Борзаковский: Чувашия – лучший регион по организации и проведению спортивных соревнований

13 января Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с главным тренером сборной команды России по легкой атлетике Юрием Борзаковским, который прибыл в Чувашию на Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кубок Главы Чувашской Республики», чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по легкой атлетике.

Руководитель региона приветствовал выдающегося спортсмена на чувашской земле. Он отметил, что в республике созданы все условия для успешного проведения соревнований, комфортного пребывания их участников.

Михаил Игнатьев констатировал, республика неоднократно становилась центром проведения крупнейших спортивных турниров, они дают мощный импульс развитию массового спорта и спорта высших достижений, пропаганде здорового образа жизни. Этим вопросам в Чувашии уделяется самое пристальное внимание.

Юрий Боразковский подчеркнул: «Чувашия – лучший регион по организации и проведению спортивных соревнований». Он поблагодарил Михаила Игнатьева за конструктивное взаимодействие и поддержку.

В ходе встречи также обсуждены актуальные вопросы развития спорта.

В республике легкой атлетикой занимаются около 5 тыс. человек в 25 детско-юношеских спортивных школах, 3 спортивных школах олимпийского резерва и 1 училище олимпийского резерва. В 2017 году в состав сборной России были включены 44 спортсмена, это больше, чем в прошлом году (в 2016 году – 35 человек).

Добавим, Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кубок Главы Чувашской Республики» являются личными, проводятся в группе «элита» (взрослые) и «золотой резерв» (юниоры до 20 лет). Спортсмены в группе «элита» разыграют 9 комплектов медалей (мужчины – 60, 800, 3000 м, толкание ядра; женщины – 60, 800, 3000 м, прыжки с шестом, толкание ядра). В группе «золотой резерв» разыграют 2 комплекта медалей (1500 м). В соревнованиях планируется участие сильнейших спортсменов Российской Федерации.

В ходе чемпионата и первенства будут разыграны 32 комплекта медалей в четырех возрастных группах. Соревнования являются лично-командными. В них принимают участие около 900 спортсменов из всех регионов ПФО.