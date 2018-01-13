В Чебоксарах стартовала акция «Подарок музею»

Музей ждёт своих друзей, жителей города и республики, с подарками и будет признателен всем, кто сможет передать в музей предметы и коллекции, имеющие культурное и историческое значение. В рамках данной акции принимаются в подарок предметы, относящиеся к советской эпохе:
– предметы быта, посуда, мебель, предметы одежды, костюмы, платья, головные уборы, обувь, аксессуары данного периода;
– октябрятскую, пионерскую и комсомольскую атрибутику;
– предметы советской эпохи на тему «Здравоохранение», «Образование»;
– редкие книги и документы, фотографии, открытки и значки, монеты и банкноты,
— мемориальные вещи людей, внёсших значительный вклад в развитие Чувашской Республики, и другое.
Многим подаркам и семейным реликвиям предстоит получить особый статус — стать музейным экспонатом, занять достойное и почётное место в фондах музея, его экспозициях и выставках.
Акция продлится до 8 февраля 2017 года. Итогом акции станет ежегодная выставка подарков, которая откроется 10 февраля в рамках празднования Дня рождения музея.
Подарки принимаются в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Чебоксары, Красная площадь, 5/2, каб. 109. Телефон для справок: 62-41-24.
Один Ответ
Хотелось бы знать судьбу своего подарка, какой такой особый статус он занял — стал музейным экспонатом, занял достойное и почётное место в фондах музея, его экспозициях и выставках или осел в квартире недобросовестного сотрудника? Никаких онлайн-каталогов подарков музеи не имеют. Плохо, очень плохо.