В Чебоксарах стартовала акция «Подарок музею»

Акция посвящена Чувашскому национальному музею. 12 февраля ему исполняется 97 лет.

Музей ждёт своих друзей, жителей города и республики, с подарками и будет признателен всем, кто сможет передать в музей предметы и коллекции, имеющие культурное и историческое значение. В рамках данной акции принимаются в подарок предметы, относящиеся к советской эпохе:

– предметы быта, посуда, мебель, предметы одежды, костюмы, платья, головные уборы, обувь, аксессуары данного периода;

– октябрятскую, пионерскую и комсомольскую атрибутику;

– предметы советской эпохи на тему «Здравоохранение», «Образование»;

– редкие книги и документы, фотографии, открытки и значки, монеты и банкноты,

— мемориальные вещи людей, внёсших значительный вклад в развитие Чувашской Республики, и другое.

Многим подаркам и семейным реликвиям предстоит получить особый статус — стать музейным экспонатом, занять достойное и почётное место в фондах музея, его экспозициях и выставках.

Акция продлится до 8 февраля 2017 года. Итогом акции станет ежегодная выставка подарков, которая откроется 10 февраля в рамках празднования Дня рождения музея.

Подарки принимаются в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Чебоксары, Красная площадь, 5/2, каб. 109. Телефон для справок: 62-41-24.